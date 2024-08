VIDEO Pedofiilist tippametnik puges peitu: vaata, millises kaunis Nõmme majas elas Jaanus Konsa

Retsidiivne pedofiil ja endine kõrge riigiametnik Jaanus Konsa pidi kolmapäeval ilmuma kohtukulli ette. Sinna ta aga ei ilmunud ning mehe asukoht on teadmata. Oma Nõmmel asuva kauni korteri on Konsa maha müünud, kuid asja teeb siiski tähelepanuväärseks see, et Konsal on korteri kasutamisõigus oma elupäevade lõpuni.