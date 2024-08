President Alar Karis meenutab Balti ketti: mahtusime neljakesi sinna lahedalt ära

«Mul on siiani meeles need kolm sõna… Vabadus! Brīvība! Laisvė!» kirjutab Karis ühismeedias.

«Olin siis 31-aastane noor mees, pojad olid 9 ja 7 aastat vanad, abikaasa Sirje töötas Tartu Ülikooli ajaloomuuseumis. Meie ja kaks poissi – nii me 23. augustil 1989 Tartust hommikupoole sõitma hakkasime,» meenutab Karis ja lisab, et autoks oli äia valge VAZ-21011.

«Uhke tunne oli. Et midagi suurt on juhtumas ja meie oleme ka siin, kuigi ega keegi teadnud, mis edasi saab, kuidas sündmused pöörduvad. Ja üllatus oli ka: kuidas nii palju inimesi on nüüd korraga välja tulnud, Eestis, Lätis ja Leedus, vabatahtlikult. Pidu oli, nagu oleks suur sünnipäev olnud. Meie oleme siin! Eesti eest! Selline oli tunne. Et meie riik ja meie rahvas. See on midagi sellist, mida saabki kogeda väga harva, võib-olla ainult üks kord elus,» sõnab Karis.