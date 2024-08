«KÄI P***I PAULA!» Brigitte Susanne Hunt viskus Joel Ostrati kaitsele: see on pesuehtne veebikiusamine!

Mõni aeg tagasi ajas Joel Ostrat nii mõnelgi harja punaseks, kui ütles intervjuus Õhtulehele, et «talle meeldib, kui naine temast sõltub». Klipp kõnealusest intervjuust hakkas laineid lööma ka TikTokis. «Theresega võis tõepoolest olla nii, et ta leidis iseennast. Hakkas edukat karjääri tegema. Ma aitasin seda lükata ja mingi hetk lihtsalt... Ma ei tea, kas ma võiks nii öelda, aga mulle natukene võib-olla meeldib, kui naine sõltub mehest. Siis ta on nagu...» sõnas Ostrat kirgi kütnud videoklipis.