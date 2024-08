KUI IROONILINE Ben Affleck graveeris enne kihlumist Jennifer Lopezi sõrmusele eriti kahepalgelise sõnumi

55-aastase Jennifer Lopezi ja 52-aastase Ben Afflecki tormituuled ei taha vaibuda. Aasta algusest on spekuleeritud, et paari abielu on karil ja paar püüab kõigest jõust seda päästa, kuid tulutult. Lopez andis 20. augustil sisse lahutuse. Välja on tulnud lubadus, mille Affleck lausa rohelise teemandiga kihlasõrmusesse graveeris, vahendab PAGE SIX.