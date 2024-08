KLÕPSUD Perekond Parved veedavad viimaseid päevi oma Hiiumaa kodus: soe suvelõpp on nii mõnus siin

Juba pikemat aega on Lõuna-Eesti väikelinnas sahistatud, et õige pea saab linn ühe ägeda perekonna võrra rikkamaks. «Just nii!» kinnitas uudist kolme lapse isa ja kirjanik Jesper Parve juuli lõpus Elu24-le.

Kirjaniku juured ulatuvad just Viljandisse. «Ma olen Viljandi kandis kõik oma suved veetnud, sest minu ema, isa ja vanaemad on kõik siit kandist pärit,» rääkis Parve ja lisas, et üks tema vanaemadest elas just Viljandi südames, Posti tänaval ning oli linnaraamatukogu juhataja. «Tema mind ka raamatupisikuga nakatas!»