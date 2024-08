EI JÄTA JONNI «Ma pole allaandja inimene» TikTokis tuntud Loositädi kutsub endiselt inimesi üles lõpetama homoseksuaalsete kooselu

Hanna-Liisa Kalinina ehk Loositädi on avalikkusele tuntud kui tiktokker 17 000 jälgijaga, kuid elukutselt on ta kojamees. Varem platvormil otseülekandeid teinud ja isegi asju välja loosinud naine teeb nüüd videovastuseid erinevatele kommentaaridele ja on oma väljaütlemistega tekitanud palju meelehärmi. Näiteks on tiktokkerile hambusse jäänud seksuaalvähemused.