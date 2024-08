Kui 2014. aasta 22. augustil Kroonika ajakiri poelettidele jõudis, siis oli selge, et Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese ja tema abikaasa Evelin Ilvese suhtes on kriis.

7. augusti varahommikul kohviku Komeet terrassil jäi Evelin kaamerasilma ette avalikkusele tundmatu meesterahvaga, keda ta parasjagu suudles. «Ta on meie esileedi. Peaaegu, et riigitegelane,» rääkis toonane Kroonika peatoimetaja Krista Lensin «Reporterile» ja tõdes, et presidendiproua käimised ja olemised on olnud meedias koguaeg kajastatud.