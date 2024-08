30-aastane riigikogulane Hendrik ja 27-aastane Maria said 8. juunil kell 6.42 värsketeks lapsevanemateks! Siiamaani on paaril läinud lapsekasvatamine suurepäraselt ning hiljuti tähistati väikese printsessi teist minisünnipäeva eriti uhkelt.

«Kui me kõiki ükshaaval vastu võtma hakkaksime, oleks meil mitmeks kuuks iga päev külalised majas,» sõnab Maria Terras Elu24-le.