Ettevõtja Taavi Kotka teismeeas saadud vähidiagnoosist: isa oli just surnud, seega kaks pauku korraga

Ettevõtja ja pereisa Taavi Kotka oli ERRi taskuhäälingu «Mehed, hakkame elama!» värske osa külaline. Tervisest rääkivas taskuhäälingus tuli jutuks Kotka vähidiagnoos, mille ta sai 90ndate lõpus.

«Elus,» võttis Kotka vähidiagnoosi lühidalt kokku, kuid jätkas: «Selles mõttes, ega seal midagi rõõmustada rohkem ei ole.»

Lümfoomi peamise tüübi Hodgkini diagnoosi sai Kotka 19-aastaselt. «Mu isa oli just ära surnud, seega oli kaks pauku korraga.»

«Ravi oli raske. Täpselt aasta aega kestis. Ikka nii, et tuli rakkude siirdamine ja kõik jutud sinna juurde. Tänapäeval on see juba lihtsam, et nad ravivad juba 97 protsenti Hodgkinist ära. Ühesõnaga, kui saate vähi, ärge püssi põõsasse visake, sest Eesti arstid on niivõrd head, et enamik tuuakse ikka koju ära,» nentis Kotka.

Ettevõtja sõnul muutis vähi põdemine tema mõtteviisi. «Tekkis arusaam, et aastad siin on piiratud, ja et mingi märgi peaks endast maha jätma.» Kotka, kellel oli haiglas viibides pikalt aega mõtiskleda, jõudis seetõttu radikaalse otsuseni.

«Ma muidu õppisin ja töötasin Tallinnas, aga ma teadsin, et see tarkvara, mida toona tehti, on vale, ja mul on ideid, kuidas tarkvara õigesti peab tegema. Minu Treffneri-aegne pinginaaber oli just asutanud uue firma, ta ütles, et ma tulgu ja ta annab mulle vabad käed. [...] Me olime tudengiettevõte ja kolme-nelja aastaga olime number üks Eestis,» kirjeldas Kotka otsust ülikool pooleli jätta.

«Ma hakkasingi elama! Kannustavaks jõuks oli see, mitte, et põletaks laineid [...], elamine tähendas just pigem seda märgi maha jätmist, et jääks sinust midagi maha siia maailma.»

Täispikka vestlust Kotkaga saad kuulata SIIT.