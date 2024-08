«NEED POLE VIST SÖÖGIKS» 90ndate iluideaal Alicia Silverstone pistis tänavalt leitud mürgise marja suhu

90ndatel ridamisi Aerosmithi muusikavideotes üles astunud ning omaaegset iluideaali kujutanud Alicia Silverstone pani oma fännid muret tundma, kui ta Inglismaal jalutades tundmatuid marju korjas ja neid demonstreerivalt sõi. «Mis need on? Need pole vist söögiks,» tõdes Silverstone TikToki videos.