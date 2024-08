VANAD OLIJAD JA UUED TULIJAD Millega üllatab Kanal 2 sügisprogramm?

«15 küsimust»

Kanal 2 hoiab kätt pulsil olulistel teemadel nii Eestis kui maailmas

Julge ja kompromissitu «Kuuuurija» kajastab ka uuel hooajal keerulisi ja tundlikke teemasid, millel on suur sotsiaalne ja ühiskondlik mõju. Saatejuht Katrin Lust avab Eesti elu varjatuima poole, süvenedes probleemidesse ja inimeste muredesse üle Eesti. «Kuuuurija» eesmärk on tuua keerulised teemad avalikkuse ette ning seista nende inimeste eest, kelle häält ei pruugita kuulda.

Hooaja avasaade räägib kahest valulikust teemast. Kui kaugele on inimesed võimelised raha teenimise nimel minema, et üks kolmelapseline pere jääb ilma oma kodust, mida on aastaid ehitatud? Veel räägitakse esimeses saates Eestis pead tõstvast noorte liikumisest, mis on võtnud oma südameasjaks pedofiilide kinnipüüdmise ja nende avalikustamise.