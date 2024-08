«HOT MAMA!» Soome endise profijalgpalluri Aki Riihilahtiga last ootav Eesti tantsijanna jagab armsaid klõpse

Koos Käärijäga Eurovisioonil 2. koha saavutanud tantsija Katri Mäkinen teatas veebruaris, et ootab last. «Perekond on elu suurim õnnistus,» kirjutas Katri Instagramis ja postitas armsa klõpsu koos kallima Aki Riihilahtiga. «Selle aasta lõpus tuleb veel üks Riihilahti,» teatas ta lapseootusest.