Maarja-Liis Ilus paljastab, et veetis perega juba neljanda suve pealinnast eemal: septembris kolime tagasi

Lauljanna Maarja-Liis Ilus rääkis Star FMi hommikuprogrammis, kuidas perega ilusate ilmade tulekuga Pärnumaale asuvasse suvekodusse põgeneb. «Minu jaoks see suvi ongi nii, et vahepeal on tööasjad, siis jälle paar päeva puhkust. Lastega paremat kohta ei ole kui Pärnu, kus suve veeta!» märgib ta.