OLED NENDE SEAS? Nendel kuupäevadel sündinud võivad kogeda praegu kummalisi elu keerkäike

22. augustil tekib taevalaotuses planetaarne aspektimuster nimega Saatusesõrm – Neptuun ja Pluuto on tandemis ning viitavad ühiselt Päikese peale, seades meie valgusallika suure transformatiivse pinge alla. Ent selle mõju on tuntav eelkõige seespool. Oma tahe tuleb allutada millelegi suuremale ja hoomamatule. Siin on vaja eelkõige usaldust, et saatus näitab, kes me olema peame ja kuidas ennast väljendada saame.