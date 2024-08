VIDEO Selline oli Sitsiilia ranniku juures uppunud superjaht, mille nimel oli ka maailmarekord

Superyachttimesi andmetel ehitas jahi 2008. aastal Itaalia laevafirma Perini Navi ning sisekujunduse tegi prantslane Rémi Tessier, kes on teinud mitme luksusjahi interjööri.

Varem Salute nime all tuntud jahil oli 11,5 meetri laiune alumiiniumkere ja jahile kuulus ka maailma kõrgeima alumiiniummasti rekord. Ekspertide hinnangul võis jahi uppumisel mängida suurt rolli just see 75 meetri kõrgune mast.