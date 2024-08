EKSPERDID HOIATAVAD Liikvel on eriti ohtlik roosa kokaiin

Roosa kokaiin on saamas tuntust USAs, sealhulgas New Yorgis ja Californias, kus võimud konfiskeerisid ranniku lähedal väga suure koguse ohtliku hallutsinogeeni.

Uimasti hüüdnimega tusi on väga populaarne Ladina-Ameerikas ja osas Euroopas tänavatel ning erineb oma koostisosade poolest. Narkotiiliseaine nimeks on küll kokaiin, kuid see ei sisalda grammigi kokaiini. Aine sisaldab toiduvärviga toonitud ketamiini koos MDMAga, metamfetamiini või opioide. Ebaseadusliku segu müüakse kõigest 10 euroga.