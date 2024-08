JÄTKUVAT ÕNNE! Presidendipaar tähistas taasiseseisvumise päeval 47. pulma-aastapäeva

Roosiaia vastuvõtul kandis Sirje Karis tähtsa päeva puhul kaunist sinakasrohelist pükskostüümi, mille autor on moekunstnik Ketlin Bachmann.

Ka ehted olid Eesti moelooja Tanel Veenre disainitud. «Koostöö Sirje Karisega on alati olnud hästi loomulik ja soe, mulle istub tema hoiak, et Eesti ei pea uhkeldama teemantide ja kuulsate moemärkidega – meie trumbiks on nutikus ja innovatsioon,» tõdes Veenre.