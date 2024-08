VIDEO Üliõpilane avastas metallidetektori abil viikingiharuldused

Højbjergis asuv Moesgaardi muuseum teatas, et 22-aastane Gustav Bruunsgaard leidis selle aasta alguses Aarhusi lähedalt Elstedist seitse hõbedast käevõru. Hõbe oli viikingitele väga oluline umbes 800. aastatel, kui see oli käibel rahana, teatab New York Post.