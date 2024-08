ARMASTUS ENNE POLIITIKAT Soome peaminister Petteri Orpo jättis naise pärast tähtsale välisvisiidile minemata: ta on kõige tähtsam!

Soomes köidab kirgi suur skandaal. Peaminister Petteri Orpo ei läinud tähtsale välisvisiidile, vaid saatis enda asemel presidendi. Tänaseks on selgunud, et mees lendas naise sünnipäeva puhul piirivalve helikopteriga piirivalve suvilasse Lapimaal, vahendab ILTALEHTI. «Naine on kõige tähtsam,» kommenteerib Orpo olukorda.