Suvisele presidendi vastuvõtule Kadrioru roosiaeda kutse saanud külalised said süüa imemaitsvat liha, mida valmistati lausa 12 tundi, ent see sai otsa esimese tunni ajaga. Rahvast oli kohale tulnud nii palju, et inimesed pidid sööma toitu välikäimlate läheduses. «Maitsest oli kohe aru saada, oleme Martiniga ka varem nende toodetega kokku puutunud,» kiidab Gerli Padar-Parmask liha taevani.