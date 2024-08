«MIS ASI SEE ON?» Keset asfalti paigaldatud «linnupuur» pakub Nõmme inimestele palju nalja

«Vihmavari see igatahes ei ole, päikesevari ka mitte. Ronimine on keelatud. Sellest lähtuvad imelised kollased, silmi virvendama ajavad, kogu Jaama tänavat ristmikuni katvad täpikesed. Ehk selgub millalgi…» jagas linnakodanik nõmmekate Facebooki grupis, kus mõtiskleb selle üle, millega on keset asfaltplatsi paigaldatud n-ö paviljoni puhul tegemist.