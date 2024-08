Kuulujutud vastasid tõele: Jennifer Lopez andis sisse pulma-aastapäeval lahutuspaberid

Tänavu märtsis läksid lendu kuulujutud, et nende abielu on karile jooksnud. Elu24 vahendas juunis, et ehkki USA staarpaar Jennifer Lopez ja Ben Affleck on andnud endast parima, et nende kooselu paistaks tugevana, on väidetavalt nende abielu tegelikult mitu kuud olnud sisuliselt läbi. Allikate sõnul on paar suisa märtsikuust saati lahus olnud.