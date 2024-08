Tallinna lennujaamas vahele võetud Nigeeria narkomuulade palvet kohus ei rahuldanud

Möödunud nädalal palusid Lucky ja Jonah kohtusaalis läbi pisarate, et nad lastaks istungite ajaks vabadusse. Küll aga vaidles sellele vastu prokurör Kelly Kruusimägi. «On alust arvata, et see kogus, mis ta (Lucky) viis, ei ole esimene kord, kui ta transportis, ei ole tahmatu tegu, tundmatu aine,» kirjeldas prokurör ja lisas: «kohtupraktika kinnitab, et narkoainetega seotud kuriteod on sellised, millega saab kiiresti tulu teenida, aga millega korduva toimepaneku tegevus on suur.»