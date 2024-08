VIDEOINTERVJUU Presidendi vastuvõtul osalenud ansambli Puuluup liige läks roosiaiast otse lennujaama

Roosiaia vastuvõtu melu nautinud ansambli Puuluup liige Ramo Teder peab tõenäoliseks, et sel aastal vastuvõtu kutsest ilma jäänud 5Miinust saab kutse järgmisel aastal. «Selgus, et see põhjus, miks meie oleme kutsutud, ei ole üldse Eurovisioon, vaid hoopis meie 10. aasta juubel pluss see, et me esindame Eesti kultuuri nii palju välismaal igasugu erinevatel folkfestivalidel. Muidugi kahju, et 5Miinust ei ole, nad võiks olla siin, aga loodame, et järgmisel aastal nad on ehk siin,» räägib Teder lisades, et 5Miinust ansamblil on praegu käimas 9. tegutsemisaasta.