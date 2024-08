VIDEOINTERVJUU Jüri Ratas kandis roosiaia vastuvõtul oma isa ülikonda

Mis meenub Jüri Ratasele esimesena seoses Eesti taasiseseisvumise päevaga? «Ma olin siis 13-aastane ja olin treeninglaagris. Eks see selline spordi vahelt vaatamine oli,» ütleb Ratas. «Mina mäletan, et peres oli pidupäev,» lisab abikaasa Karin Ratas .

Kui kaua kulus peoõhtuks sättimisele aega? «Veidi üle poole tunni,» avaldab Karin. Jüri sai aga hakkama vaid mõne minutiga. «Ma kannan seda ülikonda pikalt. Tegelikult see on minu isa ülikond. See on ka hea taaskasutamise musternäide.»