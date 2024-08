PILTUUDIS Hiljuti lahkuminekust teatanud Aldo Järvsoo ja Tanel Veenre tulid presidendi vastuvõtule koos lastega

Juuli lõpus tuli avalikuks, et moekunstnik Aldo Järvsoo ja ehtekunstnik Tanel Veenre 28 aastat kestnud kooselu on läbi saanud.

«Pärast lahutust Tanelist elan esimest korda üksinda,» rääkis Aldo Järvsoo ajakirjale Anne & Stiil, kui esimest korda sai kinnitust kuulujutt, et meeste teed on lahku läinud. Kõlakad selle kohta, et paari suhtes ei ole kõik hästi, hakkasid levima aga juba 2022. aastal.