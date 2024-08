SODIAAGISOSINAD Sündmusi juhib Saatusesõrm, kuid nädalalõpp toob suhetesse tervendust

Soovitused nädalaks

Dagmar Lamp selgitab, et Sauade neli sümboliseerib stabiilsust, harmooniat ja tähistamist pärast rasket tööd. See kaart viitab perioodile, kus saavutused on lõpuks käeulatuses ja kus on põhjust rõõmu tunda ning saavutatut tähistada.

Sauade neli tuletab meelde, kui oluline on võtta hetk, et hinnata ja nautida teekonda ning kõiki väikseid ja suuri võite, mis sinna kuuluvad. Oluline on ka mõista, et see stabiilsus on teenitud pärast pingutusi ja see pole ainult lõpp-punkt, vaid ka vundament, millele saab rajada edasisi eesmärke ja unistusi.