FOTOD «Nii see asi nurrub!» Hiljuti korda tehtud Rasta Perekonna auto põles ööpimeduses maha

«Bemm põles maha vä?», «Mis bemmiga juhtus» ja «Auto põles maha?» on vaid kolm kommentaari mitmekümnest, mis on jäetud ühe Rasta Perekonna TikToki video alla. Kuigi perekond ei ole olukord kommenteerinud, on ühismeedia põhjal võimalik kindlaks teha, et pühapäeva öösel leekidele alla vandunud auto kuulus kurikuulsatele tiktokkeritele.