PÄEVAHOROSKOOP 20. august: Kalad tahavad tegutseda tasa ja targu, Skorpion tunneb end õnnelikuna

Päeva esimesel poolel pead jälgima, et sa liiga hoogu ei satuks, sest on oht mõtlematult igasuguseid asju ette võtta.

Päev on rahaasjade ajamiseks soodne. Sa ei pea palju pingutama – anna tegevusele hoog sisse ja edasi sujub kõik justkui iseenesest.

Mingi pisiasi häirib sind enda välimuse juures. On aeg alustamaks tegutsemist selle nimel, et see probleem likvideeritud saaks.