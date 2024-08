ELU25 Juku-Kalle Raid: ülekuulamised Moskvas vahetult enne putši. Mida rääkis neist Ando Leps?

Kogu selle jutu juures tekib mitu olulist küsimust. Kas see seltskond, kes Lepsi Moskvas üle kuulas, teadis, et putš on tulemas?

Leps arutleb: «Miks oli just mind välja valitud arvatavasti üheks kõige suurema seltskonnaga ülekuulatavaks isikuks? Kas seepärast, et taheti saada tõetruud pilti Eestis toimuvast? Kas teadlikult valiti välja minusugune isik, kes ei olnud seotud KGB-ga, kuna selle organisatsiooniga seotud inimene oleks rääkinud seda, mida KGB oleks temal käskinud rääkida? Julgen arvata, et minu osavõtt sellisest Nõukogude Liidu eriti tähtsast poliitilisest sündmusest oli üks oluline tegur, et rõhutada Nõukogude Liidu poliitilisele- ja jõustruktuuride ladvikule just seda, et ilma verevalamiseta on võimalik erinevatel liiduvabariikidel NSV Liidust lahkuda. Seda tõendab kujukalt olukord Eestis, kus mingisugust verevalamiset ei toimunud.»