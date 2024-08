NÄDALAHOROSKOOP Veevalaja elus on tormised ajad, Kalad ootavad partnerilt pühendumist

Ees on väga sündmusterohke nädal, mis algab tormise ja üllatava täiskuuga Veevalajas ning sellele järgeb Saatusesõrm Päiksele ehk saatus juhib sel nädalal paljutki. See-eest nädalalõpp toob viimaks selgust ja tervenemist, kui taevas kujunes harmooniline minikolmnurk Merkuuri, Marsi ja Chironi vahel.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.