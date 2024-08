«Täna hommikul alustasid videovalveseadmete omanikud meie palvel oma salvestiste vaatamisega, samuti asusime SA Kadunud OPEROG Järvamaa staabi toel vestlema auto leidmiskoha piirkonnas olevate kortermajade elanikega. Kell 11.40 helistas Kati OPEROG Järvamaa staabist järjekordse korteri uksekella ning kui ta oli näidanud ukse avanud inimesele kadunud mehe fotot, sai ta vastuseks: «Tulge edasi, ta on siin.» Nii leidsime kadunud mehe üles elusana,» jagas Rüütel ühismeedias.

Praegu on mees juba jõudnud oma lähedaste juurde ning tingituna tema tervislikust seisundist on nende hoole all.