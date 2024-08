OLED NENDE SEAS? Nendel kuupäevadel sündinud inimesi raputab täiskuu seekord kõige enam

On oodata üsna raputavat täiskuud, kuna see jääb väga täpsesse pingenurka Uraaniga Sõnnis 27°11’, mis on omakorda ühenduses kinnistäht Algoliga Sõnnis 26°31’. Tegu on väga äkilise energiaga, mis võib ootamatult ja kiiresti viia kulminatsiooni vanad probleemsed teemad ja olukorrad, et lõpuks ometi tuleks mingisugune muutus.