FOTO «On ikka sead küll!» Muugal paigutati öösel ülekäigurajale tõkised, mida hämaras vaevu näha oli

«Kas keegi arvas, et see on naljakas?» 17.augusti esimestel tundidel avastas üks autojuht Muugal asuva ülekäiguraja peale «pargitud» elektrirattad ja elektritõuksid. Videost on näha, et need on kõik ilusasti ritta seatud, kuid nad olid sellises hämaras ja vihmas vaevu märgatavad.