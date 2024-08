ELU25 Mart Kalvet: uimastitega seonduvaid ühiskonnakahjusid ON võimalik vähendada!

Moderaatori loal sain arutelu lõpus lavale hüpata, petitsiooni ette vuristada ja kutsuda kuulajaid üles seda alates esmaspäevast allkirjastama.

Mõistan täielikult mõnede kaasaktivistide nurinat, et need nõudmised ei lähe piisavalt kaugele. Olen ka ise seda meelt, et Eesti uimastipoliitika nõuab juba ammu märksa pöördelisemaid samme. Mõnda neist, nt üledoosiennetuse kabinette ja ainete tarvitamise-eelse testimise teenust mainib riiklik uimastiennetuse strateegia; mõned nagu Hea samariitlase akt, mis kaitseks kiirabi kutsujat sanktsioonide eest, ja asendusravimite valiku laiendamine sisalduvad siseministri maikuises valitsuskabinetile esitatud memorandumis; mõned on lisatud Justiitsministeeriumi hiljutisse uimastite käitlemisega seotud süütegude menetlus- ja karistuspraktika analüüsidokumenti «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseadusliku käitlemise kuriteokoosseisudes karistuste diferentseerimise võimalikkusest».

Esimene samm pikal teel

Kuna me aga teame, kui ebatõhus viis poliitika mõjutamiseks on rahvaalgatus, otsustas meie organisatsioon alustada kõige elementaarsemast. Tarvitamisega seotud karistuste leevendamine ei eelda ühegi praegu keelatud aine turu seaduslikku reguleerimist; sisuliselt tähendaks meie soovituste ellurakendamine vaid seda, et jõuametkonnad kiusaksid tarvitajaid ja uimastisõltuvushäirega elavaid inimesi tulevikus natuke vähem.

Me loodame, et see aitab neil, kel seda vaja, julgemini otsida ja hõlpsamini leida tuge ja abi eluviisi muutmiseks ja tarvitamisest loobumiseks.

Aga me teame ka, et see on alles esimene samm pikal teel inimnäolisema narkopoliitika poole. Kuni meil on hääl ja vabadus seda enda huvide eest seismiseks kasutada, jätkub meie ja teiste kodanikuühenduste võitlus uimastite ja nende keelustamisega seonduvate probleemide mõistliku lahendamise nimel.

Kui hõlmame kaalutavate meetmete sekka ka uljamaid väljavaateid (nagu uimakanepi maksustamine, õnnestub saavutada vähemalt mõni eesmärkidest.

Usun, et kui tegutseme tasakaalukalt, kannatlikult ja sihikindlalt, ning hõlmame kaalutavate meetmete sekka ka uljamaid väljavaateid (nagu uimakanepi maksustamine ja selle turu reguleerimine eesmärgiga vähendada sünteetiliste kannabinoididega seonduvaid, Eestis praegu hirmutava kiirusega kasvavaid ohte), õnnestub kunagi saavutada vähemalt mõni uimastipoliitika riikliku strateegia ambitsioonikatest eesmärkidest.

Ka see, kui aastal 2030 pole üledoosisurmade hulk Eestis null, kuid on väiksem liiklusõnnetustes hukkunute arvust, on samm paremuse poole.

SELLELT LINGILT saad Rahvaalgatusele anda allkirja23. septembrini.