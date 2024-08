VIDEO Poliitikud, kuulsused ja šampanja: vaata, kuidas möödus Aidu tuulepargi avamine

Tuulepargi avamisel leidis aset ka ilus hetk, kui suurärimees ja Aidu tuulepargi arendaja Oleg Sõnajalg oma kallimale tunnustust avaldas. «Iga eduka mehe taga on tark naine,» sõnas Oleg Sõnajalg ja tänas suure roosisülemiga oma noort kallimat Catherine Raudveret, et naine on talle nii palju toeks olnud.