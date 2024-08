ÜLE KAHE MILJONI EURO Uhked kabinetid ja vaade vanalinna katustele: Äripanga hoone otsib uut omanikku

1897. aastal ehitatud neljakorruselise maja hinnaks on märgitud City24s 2 190 000 eurot .

Kaunite fotodega kaunistatud müügikuulutuses seisab, et lisaks äripindadele on 3.-4. korrusel läbi kahe korruse eraldiseisev elamispind korteri näol. Kogu pindalaks on 640,3 ruutmeetrit, millest keldrikorrus moodustab 109,3 ruutmeetrit.