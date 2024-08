Telekanal Duo 5 toob ekraanile uue põnevuse – tõelised krimilood!

Duo 5 kavast leiab jahmatava sisuga saatesarjad nagu «Mõrvarlikud naabrid» («Nightmare Next Door»), «Kadunud» («Disappeared»), «Kohtuekspertiis: tõeline CSI» («Forensics: The Real CSI») ja «Mõrvahäärberid» («Mansions and Murder»). Need tõsielul tuginevad sarjad viivad vaatajad otse kõhedusttekitavate sündmuste keskmesse, pakkudes põhjalikku ülevaadet keerukatest juhtumitest ja nende lahendamistest. Sarju illustreerib ehtne pildi- ja videomaterjal sündmuspaikadest, kannatanutest ja kurjategijatest.