Augusti keskel tuli avalikuks, et menusarja «Sõbrad» näitleja Matthew Perry surmas on esitatud süüdistus viiele inimesele. Pärast uudise avalikustamist ilmus meediasse palju informatsiooni süüdistatavatest, kellest üks oli näitleja pikaaegne assistent. Elu24 kirjutas, et surmava ketamiini doosi, mida näitleja kasutas justkui teraapiana, andis Perryle just tema assistent.