VIDEOINTERVJUU Roald Johannson võtab uues saatesarjas luubi alla kevadel saadud diagnoosi: see on minuga kaasas käinud ilmselt lapsepõlvest

Mõni aeg tagasi tuli ilmsiks, et Roald Johannson paneb punkti menukale saatesarjale «Roaldi retked». «5 aastat on päris pikk aeg, mil mööda maailma ringi reisida. See võib tunduda unistuste töökohana, aga iga inimene väsib,» tunnistas Johannson. «Minu jaoks sai ring täis – viis aastat ja 38 riiki on päris paras hulk.»

«Ma ise sain selle diagnoosi selle aasta kevadel. Võib-olla ma olen ise mõelnud, et üks põhjuseid on ka pidev ringireisimine ja rööprähklemine, see on seda võimendanud kindlasti,» tunnistab saatejuht, lisades, et see on temaga kaasas käinud ilmselt alates lapsepõlvest. «Nüüd täiskasvanueas, kui rööprähklemist on rohkem, on see muutunud akuutseks ja ma tunnen, et ka liiga teinud. Vaimses plaanis on neid tõuse ja mõõne niivõrd palju.»