VIDEO Uus avastus: inimesed vananevad väga kiiresti kahes vanuses

Kui olete märganud äkilist kortsude, valude kuhjumist või üldist vananemise tunnet peaaegu üleöö, võib sellel olla teaduslik seletus. Uuringud näitavad, et selle asemel, et olla aeglane ja püsiv protsess, toimub vananemine vähemalt kahe kiirendatud faasina, kirjutab The Guardian.