Autosaadetest tuntud Briti telemees James May omanäoline reisisaade jõuab Kanal 2 ekraanile

Täna alustab Kanal 2 ekraanil uus silmaringi laiendav humoorikas reisidokumentaal «James May: meie mees Jaapanis». May on tuntud autosaadete «Top Gear» ja «The Grand Tour» üks saatejuhte. Nüüd võtab kogenud telemees ette teekonna läbi Jaapani ja kutsub vaatajad kaasahaaravale rännakule tõusva päikese maale, avastama selle imelise riigi kultuuri, ajaloo ja tehnoloogia sügavamaid kihte.