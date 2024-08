MUUDATUS TIPPTUNNIL UMMIKUTES: Jukuraadio Kuku raadio eetris nüüd neljapäeviti kell 18.00

Saate autor Juku-Kalle Raid kommenteerib ise: "Kuna pool Eestit on napakate ehitustööde käigus üles kaevatud – eriti tõstaks siin esile meie selles suhtes vastikut pealinna Tallinnat –, vireleb kella kuue paiku statistilistel andmetel kolmest inimesest kaks kella kuue paiku õhtul jubedates ummikutes ja läheb närvi. Saate nihutamine kl 18.00 õhtul on Kuku Raadio toimeka kollektiivi ning minu isiklik panus liilusohutuse tõstmiseks. Kui kuulad närvilisel tipptunnil autos tarkade saatekülaliste juttu, mitte tümakat, käitud pekkikeeratud liikluses ka ise normaalsemalt."

Jukuraadio 15. augusti saates on külas Soome-Eesti kultuurisilla üks ehitajaid Mikko Savikko, kellega on kõne all Vene kohtu jabur otsus kuulutada Soome genotsiidiriigiks. Selline otsus tehti mõni aeg tagasi, mil Petroskoi kohus teatas, et soomlased tapsid ja vaenasid pärast Talvesõda, aastatel 1941+1944 süütuid nõukogude venelasi.