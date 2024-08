KANDIDEERI SAATESSE Kanal 2 suursõu «Ma näen su häält» otsib värvikaid arvajaid

Saates «Ma näen su häält» seisab võistlejapaar silmitsi seitsme tundmatu osalejaga, kes kõik väidavad, et oskavad laulda. Kuid tegelikult on nende seas on nii tõelisi laulutalente kui ka andekaid jäljendajaid. Võistlejapaaride ülesanne on terava pilguga jälgida osalejate kehakeelt, esinemist ja muid vihjeid, et teha õige valik ja elimineerida kõik teesklejad. Õige valiku korral ootab neid suur auhind – 2024 eurot.