Purjus Irene kukkus trepist alla! Sarja «Kodus ja võõrsil» veterannäitleja jagas ehmatavat pilti haiglavoodist

71-aastane Lynne McGranger , kes on kehastanud Irene Robertsit alates 1993. aastast, tunnistas, et tegemist oli vaid efektse grimmiga. Näitleja jagas pilti koos pealkirjaga «Tänan teid kõiki muretsemast, kuid see on minu sõbra ja «Kodus ja võõrsil» meigikunstniku Hilary Middlebrooki suurepärane meik stseeni jaoks, kus mu tegelane Irene kukkus trepist alla! Kas pole realistlik?».

See ei ole esimene kord, kui Lynne McGranger on sotsiaalmeedias muret tekitanud vigastuste piltidega. Möödunud aastal jagas ta fotot, kus tema nägu kaunistasid tõelised marrastused pärast ebameeldivat kukkumist. Selle juhtumi järel avaldasid tema kuulsad kolleegid ja sõbrad samuti muret ning soovisid talle kiiret paranemist. Ka toona oli tegemist grimmiga.

Näitlejanna, kes on üks Austraalia telesarja «Kodus ja võõrsil» kõige kauem teeninud staaridest, avaldas 2021. aastal oma memuaarid «Acting Up: Me, Myself And Irene», kus ta avameelselt kirjeldab oma võitlusi narkootikumide ja söömishäiretega.