EELARVE 4000 EUROT Üüratud taksoarved, halb ilm ja väsinud artist! Eestlanna pidi Adele'i kontserdis pettuma

«See on nii ebaaus! Ma maksin nii üle, et teda näha,» räägib Saksamaal Münchenis Adele'i kontserti külastanud sisulooja ja Elu24 reporter Natalja Zjuzkova .

Ta lisab, et suure üllatuse osaliseks sai ta juba enne kodust lahkumist. «Vaatasime huvi pärast, et mis need piletid viimasel hetkel ostes maksavad ja tuli välja, et need samad piletid oleks saanud kordades odavamalt ehk umbes 200 eurot tükk,» räägib Natalja ja lisab, et tema ostis piletid umbes 400 eurot tükk. «Ei tea, kas ta siis ei müünud välja oma staadionikontserti?» jääb sisulooja jaoks küsitavaks.