FOTOD Reostunud või mitte? Loodushuvilise sõnul on pühapaigana tuntud Saula Siniallikad halvas seisus

Harjumaal Kose vallas Saula külas asuvad ohvriallikad, mida kutsutakse Saula Siniallikateks. Looduskaunis koht meelitab allikate juurde palju matkajaid. Juba 10 aastat on sealset ilu nautimas käinud ka Merily , kellele tundub, et allikavesi ning allikate ümbrus on aastate jooksul saastunud. Eriti hulluks on tema sõnul olukord läinud viimasel ajal.

Merily väidab, et allikad on reostunud ning allikate juures haiseb. «Tunnen hingelist sidet selle kohaga, olen palju aastaid käinud imetlemas ilu, mida see vana hiiepaik pakub. Nüüd on seal vees parasiidid, keegi vist laseb oma solgi sinna,» kahtlustab naine. «Allikate juurde jalutades on rõvedat haisu tunda,» lisab Merily. Samuti visatakse tema sõnul ümbruskonda prügi maha. «Inimesed lagastavad pühad paigad täis, ma alati prügi käinud korjamas seal,» ütleb Merily lisades, et tulevased põlved seda imelist kohta ilmselt ei näe. «Saula Siniallikad, meie rahvusaare, on kadumas,» tundub talle olukord vägagi murettekitav.