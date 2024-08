MIS SEE ON? Koit Toome oma lemmikust suveretseptist: seda olen võimeline nõrkemiseni sööma!

Koit Toome suvi on möödunud peamiselt esinemiste tähe all, kuid ta on leidnud aega ka puhkamiseks. «Ausalt öeldes on natuke kurb, et suvi nii kiirelt läheb ja varsti hakkab juba lõpp paistma,» nendib Koit. Raadio Elmari hommikuprogrammis jagas muusik oma suve lemmikretsepti ning meenutas, millal ta viimati metsas seenel käis.