FOTOD Olümpiafinaalis kukkunud Rasmus Mägi viskab juhtunu üle nalja: kas ma võiksin saada vähemalt parima meeskõrvalosa auhinna?

Kergejõustliklasele sai saatuslikuks aga viimasel tõkkel kukkumine. «Arvan, et tunnetasin kõrge koha võimalust ja tekkis natuke kannatamatust. Hakkasin juba liigselt võistlema, tundsin, et mul on hoog olemas ja teistel meestel see rauges. Teisalt on kukkumine mul elus esmakordne,» rääkis Mägi hiljem Postimehele. «Reede õhtul, otse-eetris, prime time’i ajal sellist asja teha ei tahaks.»