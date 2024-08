Tänavustele mängudele Pariisi sõitnud USA kodanikud ütlesid BBC le, et neil on 2028. aastaks suured lootused.

LA elanik Marisa on kindel, et USA olümpial on näha palju Hollywoodi glamuuri, samas ta tunnistas, et Pariisi olümpia korraldajad seadsid lati väga kõrgele.